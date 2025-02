Bommen WO-II op Noordzee een bedreiging voor onze bruinvis?

In de Noordzee liggen nog tienduizenden bommen en mijnen uit de Tweede Wereldoorlog die nog altijd een gevaar vormen. De explosieven moeten worden geruimd: iets dat goed is voor de veiligheid van bijvoorbeeld vissers, maar niet voor de bruinvissen. En daar zijn grote zorgen over bij SOS Dolfijn.

Het vernietigen van de bommen en mijnen in de zee is directeur Annemarie van den Berg al jaren een doorn in het oog. Ze vindt het inmiddels tijd om voor de belangen van de bruinvis op te komen. Bruinvissen kunnen door de explosies onder water namelijk gehoorschade oplopen met de dood tot gevolg.

Annemarie: "Ik vrees voor de hele populatie bruinvissen. Voor deze dieren geldt: doof is dood. Ze zijn afhankelijk van hun gehoor. Ik ben niet tegen het ruimen van de bommen, ik snap echt wel dat het nodig is. Ik hoop alleen dat we meer kunnen gaan nadenken over alternatieven", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Annemarie wijst op een rapport van Arcadis, vorig jaar uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor de publicatie is onderzoek gedaan naar de effecten van het laten ontploffen van niet-ontplofte munitie in zee voor zeezoogdieren, zoals ook de bruinvis. De verwachting is namelijk dat voor de uitbreiding van het windmolenpark op zee meer bommen geruimd moeten worden.

Het onderzoek gaat uit van meerdere scenario’s. In het slechtste scenario lopen 258.000 bruinvissen tijdelijke gehoorschade op en 60.000 blijvende gehoorschade. In het meest waarschijnlijke scenario raken er 21.000 doof en krijgen 113.000 tijdelijk gehoorverlies. Zelfs het meest waarschijnlijk scenario is zorgwekkend, aldus SOS Dolfijn.

Veranderende zeebodem

Defensie laat weten zich bewust te zijn van de gevolgen van de ontploffingen en er zijn ook voorschriften waaraan een commandant zich moet houden om de risico’s voor het zeeleven te verkleinen. Een woordvoerder laat ook weten dat het van enorm belang is dat explosieven op zee geruimd worden. Er liggen er naar schatting nog duizenden en door de veranderende zeebodem komen ze geregeld aan de oppervlakte.