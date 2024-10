Uitzonderlijk spektakel: bruinvissen hebben orgie in water bij Zierikzee

Op de Oosterschelde heeft zich dit weekend een uitzonderlijk paringsritueel binnen een groep bruinvissen voorgedaan, meldt de Stichting Rugvin. Vrijwilligers van de onderzoeksorganisatie waren getuige van een 'orgie' waar in totaal acht bruinvissen aan deelnamen. Op die schaal was zoiets volgens de stichting "nog nooit eerder in de Nederlandse wateren gezien".

Ter hoogte van Zierikzee zagen de vrijwilligers de bruinvissen ineens rond hun boot zwemmen. "Er ontstond een enorm tumult boven en onder water", schetst vrijwilliger Miranda Mommersteeg in een verslag van de stichting wat ze zag gebeuren. "Het water kolkte."

Een paar jaar geleden werd een bruinvis op Ameland met hulp van de familie Buis gered. Het dier, dat Jack genoemd werd, was gestrand en kon niet meer zelf het water in.:

0:27 Bruinvis 'Jack' gered door familie op het strand op Ameland

Behoorlijk heftig

De kans dat een poging tot paren bij bruinvissen succesvol verloopt, is volgens de kenners vrij klein: 95 procent van de pogingen loopt spaak, volgens directeur Frank Zanderink van Stichting Rugvin. Volgens hem gaat de paring er ook "behoorlijk heftig aan toe". Mannetjes naderen de vrouwtjes, die aan het wateroppervlak liggen te wachten, met een hoge snelheid vanuit de diepte.

"Heel snel probeert hij haar te penetreren", legt Zanderink uit. "Wanneer deze poging mislukt, zie je hem abrupt uit het water schieten, waarna hij het nogmaals probeert. We schrokken ons echt rot, want op een gegeven moment kwam er tijdens zo'n sprong uit het water bijna een mannetje in onze boot terecht."

Bruinvissen paren doorgaans in oktober. Ze zijn ongeveer net zo lang zwanger als mensen: negen maanden.

ANP