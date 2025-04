Meisje (4) Gameren gevonden in water, kwam om door noodlottig ongeval

Het 4-jarige meisje dat overleed nadat ze zaterdagavond een tijdje vermist was geweest in het Gelderse Gameren, kwam om het leven door een noodlottig ongeval. Dat meldt een politiewoordvoerder zondagochtend.

De hulpdiensten zochten zaterdagavond in de omgeving van de Brouwershof in het dorp naar het meisje. De woordvoerder bevestigt berichten van andere media dat het meisje in het water aan de Brouwershof werd aangetroffen.

Het meisje werd in "zorgelijke toestand" teruggevonden, meldde de politie eerder. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te redden, maar dat mocht niet meer baten. Over hoe ze in het water terechtkwam, zegt de politiewoordvoerder niets, aangezien het gaat om een noodlottig ongeval.

ANP