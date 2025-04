Nederlandse plofkraker (24) neergeschoten in Wenen

De Oostenrijkse politie heeft een vermoedelijke plofkraker neergeschoten in hoofdstad Wenen. Het gaat om een 24-jarige man uit Nederland. Die is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt daar bewaakt, meldt de politie.

De politie meldt dat vier plofkrakers het hadden gemunt op geldautomaten in het district Leopoldstadt. De drie andere betrokkenen konden vluchten op scooters en zijn ondanks een klopjacht niet teruggevonden.

De krant Kronen schrijft dat de plofkraak slecht was getimed, omdat in de stad een marathon plaatsvindt met tienduizenden deelnemers. Er waren dus strenge veiligheidsmaatregelen en agenten arriveerden snel toen de criminelen in actie kwamen.

Plofkraken buitenland

Nederlandse criminelen proberen vaker in het buitenland geldautomaten op te blazen. Dat komt volgens de Nederlandse autoriteiten onder meer doordat Nederlandse banken maatregelen hebben genomen die een succesvolle plofkraak hier vrijwel onmogelijk maken.

ANP