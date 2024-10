Nederlander opgepakt na plofkraak in Duitsland, mogelijk betrokken bij meerdere inbraken

Een 24-jarige man uit Nederland is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt nadat hij in Duitsland op heterdaad werd betrapt bij een plofkraak. De verdachte was bezig een geldautomaat op te blazen in het Duitse plaatsje Borken, niet ver van Frankfurt. Drie andere betrokkenen wisten te ontkomen, de politie is nu naar hen op zoek.

In het holst van de nacht drongen vier mannen het Duitse bankgebouw binnen. Binnen korte tijd bliezen zij daar twee geldautomaten op. Toen de politie arriveerde, scheurde de bestuurder van de vluchtauto ervandoor, zonder op zijn drie mededaders te wachten. Twee van hen probeerden weg te rennen, maar een van hen werd al snel door agenten ingerekend.

Duizenden euro's

Bij de aangehouden verdachte zijn twee tassen met tienduizenden euro’s aan contant geld gevonden. Justitie in de Duitse deelstaat Hessen onderzoekt nu of dit geld afkomstig is van de opgeblazen geldautomaten en of het de volledige buit betreft.

De Nederlandse verdachte stond al bij justitie op de radar. Hij wordt namelijk ook verdacht van eerdere plofkraken in Duitsland. Donderdag moet hij voor de rechter-commissaris verschijnen om zich te verantwoorden.

