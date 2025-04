Bob (13) vindt bom uit WOII tijdens het uitlaten van zijn hond

Het is een gewone middag als de 13-jarige Bob uit Schiedam met zijn hond door het natuurgebied vlak bij zijn huis wandelt. Tot hij iets in het water ziet drijven. In eerste instantie lijkt het op een blikje, maar zodra hij het voorwerp oppakt, weet hij het zeker: dit is geen afval, maar een granaat.

De tiener had al snel door dat het om een explosief ging: "Ik wist gelijk dat het een granaat was, omdat het groter was dan een klein sniperkogeltje. Dat had ik geleerd bij alles wat ik in musea over de Tweede Wereldoorlog had gezien," vertelt Bob aan Hart van Nederland. Toch weet hij op dat moment nog niet precies om wat voor soort granaat het gaat.

Loopt kilometers naar huis met explosief

"Ik dacht: hij is waarschijnlijk al afgeschoten," vertelt Bob verder. Onwetend van het mogelijke gevaar loopt hij nog een kilometer met het explosief én zijn hond naar huis. De mortiergranaat legt hij tijdelijk onder de planten in de voortuin.

De moeder van Bob belde uiteindelijk de politie en werd vervolgens doorverbonden met de alarmcentrale. Na inschakeling van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) blijkt dat het inderdaad om een mortiergranaat gaat. Het ontstekingsmechanisme ontbreekt, maar de granaat bevat nog een flinke hoeveelheid kruit. Daardoor had hij alsnog kunnen ontploffen. "De EOD wilde hem zo snel mogelijk ophalen, omdat hij redelijk zwaar was en nog kruit bevatte. Daardoor kon het nog een actief explosief zijn," vertelt zijn moeder.

De granaat is inmiddels door de EOD meegenomen in een speciaal kistje en wordt tot ontploffing gebracht bij de Maasvlakte.