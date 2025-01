Namen van Nederlanders verdacht van collaboratie met Duitsers openbaar

Met één druk op de knop kun je sinds 2 januari online zien welke Nederlanders ervan verdacht werden tijdens de Tweede Wereldoorlog samen te hebben gewerkt met de Duitse bezetter. Het project Oorlog voor de Rechter geeft toegang tot een speciaal register van het Nationaal Archief.

Het register vermeldt naast namen ook de geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats van de 425.000 verdachten. Niet alle collaborateurs staan in de database: alleen overleden personen zijn erin opgenomen. Er wordt ook niet aangegeven of een verdachte uiteindelijk is veroordeeld of wat de verdenking precies inhield.

Volledige dossiers

Aanvankelijk was het plan om de volledige CABR-dossiers ook online beschikbaar te maken, maar dat is uitgesteld na waarschuwingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens minister Bruins is besloten om deze informatie voorlopig niet publiek toegankelijk te maken, vanwege de gevoeligheid voor nabestaanden van zowel collaborateurs als slachtoffers.

Wie de volledige dossiers alsnog wil inzien, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het Nationaal Archief in Den Haag. Toegang is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden, en kopiëren van de dossiers is verboden. Reserveren via de website van het archief is noodzakelijk.