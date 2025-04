Stroop, maar ook garnalen en asperges: zo eet Nederland pannenkoeken het liefst

Zeg je Lage Vuursche, dan zeg je pannenkoeken. Met 5 pannenkoekenrestaurants in één dorp, mag je het gerust pannenkoekenhoofdstad van Nederland noemen. En op deze Nationale Pannenkoekendag moet je juist daarheen, dacht Hart van Nederland.

Dat Nederland graag pannenkoeken eet, wordt bevestigd door ons panel. Uit cijfers van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 95 procent van de Nederlanders gek is op de platte deegwaren. 5 procent houdt niet van pannenkoeken.

Toch eten we de pannenkoeken het liefst thuis, en niet in een restaurant (op de Lage Vuursche). 77 procent geeft aan de pannenkoeken thuis te eten of te maken en 20 procent eet de lekkernij in een restaurant.

Satésaus met uitjes en wortelschijfjes

Maar hoe eten we ze dan? Natuurlijk gaan de meeste mensen voor stroop (49 procent) en spek (43 procent). Maar ook poedersuiker (35 procent), kaas (31 procent) en banaan (21 procent) of appel (18 procent) is populair.

De meest bijzondere toppings die uit ons panel kwamen? Satésaus met uitjes en wortelschijfjes, garnalen en asperges, goulash, zalm en droge worst.

