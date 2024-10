William in tranen: na 3 maanden voorbereiding sluit gemeente onverwachts zijn halloweenhuis

31 oktober is altijd de mooiste dag van het jaar voor William Raes, maar dit jaar niet. De bedenker van het halloweenhuis in Vught heeft namelijk te horen gekregen van de gemeente Vught dat de festiviteiten dit jaar niet door mogen gaan. William, en bijna het hele dorp, is verbolgen door het verhaal.

"Ik leef al 3 maanden naar deze 2 dagen toe en ben met stomheid geslagen. Ik had het niet verwacht", vertelt een emotionele William aan Hart van Nederland.

Vorige week was William nog trots te zien in de uitzending van Hart van Nederland. Zijn spookslot is al 8 jaar een begrip in Vught. Jongeren komen van heinde en verre om een wandeling te maken door Williams 'horrorhol'. Maar juist die populariteit zit het evenement in de weg. Voor een evenement waar meer dan 250 mensen op afkomen, heb je namelijk een evenementenvergunning nodig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

En die vergunning komt er niet, blijkt uit een brief die deze week op de mat viel. Volgens William heeft zijn buurman geklaagd uit angst voor 'horrorfiles'. Volgens de gemeente zit de vork echter anders in de steel. "We zijn langs geweest, en hebben geconstateerd dat het echt niet veilig genoeg is. Brandveiligheid is het grootste issue", aldus een woordvoerder. Daarom kan de gemeente geen toestemming verlenen. "De buurman heeft echt geen melding gedaan. We betreuren dit echt enorm."

Toch veilig?

Volgens William is het huis gewoon veilig. "Wij hebben brandblussers, vluchtroutes, een huis waarin groepjes met maximaal 5 mensen naar binnen gaan. Het is oneerlijk." Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. "Dan geven we maar een knalshow in de tuin. We geven niet op, maar blijven binnen de lijntjes kleuren."

Twee buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland dat ze al langer overlast ervaren van William. De maandenlange voorbereiding van het halloweenhuis was volgens hen de druppel.