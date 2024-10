Onrust rondom halloweentuin neemt toe, school stuurt brief aan leerkrachten

De onrust voor het gezin met uitgebreid versierde halloweentuin neemt alleen maar toe. Hun woning is met eieren bekogeld en opnieuw zijn er spullen vernield. Intussen mengt ook de nabijgelegen school zich in de rel. Er is namelijk een brief naar alle leerkrachten gestuurd over hoe om te gaan met onrust over de griezeltuin onder leerlingen.

Na een oproep op een Facebookpagina besloot het vier kinderen tellende gezin van Ferry en Kimberly mee te doen aan de Halloweenviering in de Zuid-Hollandse plaats. Met zwarte decoraties, enge poppen en kruizen transformeerden ze hun tuin in een echte griezelomgeving. Maar dat schoot veel omwonenden, waarschijnlijk personen met een christelijke achtergrond, in het verkeerde keelgat. Gevolg: discussies aan de deur, vernielingen en intimidaties.

Ferry en Kimberly deden eerder hun verhaal uitgebreid bij Hart van Nederland. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

Ook kreeg het gezin een opmerkelijk cadeau, vertelt Kimberly: “We kregen een brief met een bos bloemen waarin stond: ‘Zie het licht, hou van Jezus.’ Dat was wel even schrikken.” Later verscheen er zelfs een groep jongeren aan de deur, die het gezin dwongen de decoraties weg te halen. “Dat ging echt te ver,” aldus Ferry.

Eieren tegen de gevel

De afgelopen dagen is de onrust alleen maar toegenomen, vertelt Ferry woensdag aan Hart van Nederland. Hun woning is met eieren bekogeld en opnieuw zijn er spullen vernield. Het gezin staat in nauw contact met de wijkagent. Ook krijgen ze veel positieve reacties, aldus de Ouderkerker. Zo krijgen ze bijvoorbeeld nieuwe griezelspullen toegestuurd die ze in hun tuin kunnen plaatsen. "Wij gaan door", stelt een strijdvaardige Ferry.

Voorbeeld aan Jezus

De nabijgelegen Koningin Wilhelminaschool heeft inmiddels ook het nodige meegekregen van de ophef die de Halloweentuin veroorzaakt. Schooldirecteur Christiaan de Leeuw bevestigt tegenover Hart van Nederland dat hij zijn medewerkers een brief heeft gestuurd over hoe om te gaan met onrust die onder leerlingen is ontstaan naar aanleiding van de versieringen.

Kinderen van de school lopen met regelmaat langs de woning van de familie. De poppen met afgehakte handen en hoofden, skeletten en grote spinnenwebben kunnen mogelijk intimiderend of eng op ze overkomen. De Leeuw zegt te hopen dat de rust snel weer terugkeert en pleit ervoor "Jezus als voorbeeld te nemen in dit conflict".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wat is Halloween?

Hoewel er inmiddels de nodige veranderingen aan de viering van Halloween zijn geweest, is het van oorsprong een christelijk feest. Er werd vooral gevierd dat de oogst binnen was en het zaaigoed voor het volgend jaar klaarlag. Het feest werd geïntroduceerd door de Kelten, een volk dat zich twee- tot drieduizend jaar geleden door Europa verspreidde. Het verkleden en de meer gruwelijke aankleding deden pas later hun intrede.

Christenen liepen vroeger gehuld in oude kleding door dorpen en steden om zo te bedelen om zeilencake, oftewel brood met krenten. In ruil daarvoor kreeg de schenker een gebed voor zijn of haar overleden naasten. Dit gebruik groeide daarna weer uit tot het langs de deur gaan voor snoep en andere lekkernijen, beter bekend als de trick-or-treattocht.