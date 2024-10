Halloweenfeestjes eindigen in nachtmerrie, politie grijpt in

De politie Geldrop-Nuenen moest zaterdagavond ingrijpen bij een Halloween-huisfeestje dat uit de hand was gelopen, melden agenten op Instagram. De politie laat in het bericht weten dat er in de woning meerdere vernielingen zijn gepleegd.

Zwalkende zombies, duivels met hooivorken, bloeddorstige weerwolven en ander gespuis maken Zoetermeer onveilig, zoals te zien in bovenstaande video.

"Wat begon als een leuk feestje liep uit de hand na uitnodigingen via sociale media", schrijven ze in het bericht. Zo'n tien eenheden werden opgeroepen om iedereen uit de woning te halen. "Houd het gezellig en nodig niet zomaar anderen uit als je op bezoek bent!", benadrukt de politie.

Ook in het al even Brabantse Rijen ging het mis tijdens een Halloweenactiviteit. De politie laat in een Instagram-bericht weten dat de organisator van een spooktocht werd aangevallen door iemand die het slachtoffer niet kent. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld, maar wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.