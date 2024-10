Het is bijna Halloween, maar wat vieren we eigenlijk op deze dag?

Het griezelen kan bijna beginnen, want Halloween staat voor de deur! Op donderdag 31 oktober is het zover. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Zo worden de mooiste kostuums ontworpen, en worden verschillende straten omgetoverd tot de meest spookachtige plekken. Maar wat vieren we op deze dag eigenlijk?

Zwalkende zombies, duivels met hooivorken, bloeddorstige weerwolven en ander gespuis maken Zoetermeer onveilig, zoals te zien in bovenstaande video.

Pompoenen, spoken, griezelige muziek... Het zijn dingen die we standaard linken aan Halloween. Maar weinig mensen weten wat we echt vieren op deze feestdag, waarbij de festiviteiten voornamelijk in de avond plaatsvinden. De naam Halloween is namelijk afkomstig van Hallow-e’en, wat "All Hallows Eve" betekent.

De vertaling van deze naam is Allerheiligenavond: de avond voor Allerheiligen. Dat is elk jaar op 1 november, omdat het feest traditioneel gezien alleen in Ierland werd gevierd. Volgens de Keltische kalender begon het nieuwe jaar op 1 november in plaats van 1 januari, waardoor 31 oktober eigenlijk een soort oudejaarsavond is. De traditionele betekenis van het feest houdt in dat we, op de avond van Halloween, afscheid nemen van het verleden en de toekomst tegemoet zien.

Outfits en uitgeholde pompoen

In de meeste landen is het voornamelijk een kinderfeest waarbij kinderen, verkleed als enge wezens, de straat op gaan om snoep te halen. De inspiratie voor de griezelige outfits is ook afkomstig van de Ieren. Zij waren ervan overtuigd dat op 31 oktober de sluier tussen de wereld en het hiernamaals heel dun was. Daardoor konden de doden gemakkelijk terugkeren op aarde, waar natuurlijk ook slechte geesten tussen zaten.

Zonder uitgeholde pompoen is er natuurlijk geen Halloweenfeest, maar waar komt deze dan vandaan? Sommige mensen geloven dat er tijdens Halloween zielen van overledenen rondzwerven tussen hemel en aarde. Om deze buiten te houden plaatste men pompoenen met enge gezichten voor de deur om geesten buiten te houden, maar in Nederland dient het vooral als decoratie.