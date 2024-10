Politie doet 'lugubere' vondst in woonwijk: 'man' hangt ondersteboven aan regenpijp

Hoewel het pas eind oktober tijd is voor Halloween, zijn op sommige plekken in Nederland de voorbereidingen al in volle gang. Sommige mensen pakken dit jaar echt uit, en dat zorgt soms voor wat verwarring bij buurtbewoners én de politie. Zo ook in Eindhoven, waar de politie melding kreeg van een "in plastic verpakt persoon, hangend aan een regenpijp".

Skeletten, enge maskers, spinnenwebben, uitgeholde pompoenen en veel snoep. Tijdens Halloween veranderen de straten in het Zuid-Hollandse Strijen in een ware horrorbuurt, zoals je op bovenstaande video ziet.

Op Instagram laat wijkagent Jeroen weten dat hij donderdag een melding ontving over een ernstige situatie in de Eindhovense wijk Doornakkers. Voorbijgangers schrokken namelijk van een "lugubere" scène, waarna de politie besloot om polshoogte te nemen. Eenmaal aangekomen bleek de situatie lang niet zo spannend te zijn als gedacht.

'Top 3 van Halloweenversieringen'

Het bleek niet te gaan om een echt persoon die aan een regenpijp hing, maar om een versiering voor Halloween. De wijkagenten konden om de situatie lachen, en ook op Instagram kunnen mensen de grap waarderen. De wijkagenten laten weten dat de "man" in de "top 3 van Halloweenversieringen" komt te staan.