'Import-feestdagen' steeds meer in trek

Misschien zie je in jouw buurt wel spinnenwebben in heggen hangen en skeletten achter de ramen staan. Waait Halloween over naar jouw woonplaats? Dat kan kloppen. Buitenlandse tradities worden de laatste jaren steeds populairder in Nederland. Niet alleen Halloween, maar ook feesten zoals het Oktoberfest, Valentijnsdag en Saint Patrick's Day zetten voet op Nederlandse bodem.

William Raes is al van kinds af aan gek op Halloween. Daarom tovert hij zijn woning elk jaar om in een spookhuis. Dat zie je in de video bovenaan.

Uit een representatief onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 30 procent van Nederlanders interesse heeft om naar een Oktoberfest te gaan of daar al eens geweest is. Hetzelfde geldt voor Halloween. Verder zegt de helft van de Nederlanders het een positieve ontwikkeling te vinden dat buitenlandse tradities ook in ons land worden omarmd. Toch is niet iedereen even enthousiast: 39 procent van de ondervraagden vindt deze feestdagen maar niks. Acht procent heeft er geen mening over.

Commerciële en culturele feesten

De top 10 van buitenlandse feestdagen en tradities die Nederlanders inmiddels vieren of graag zouden willen omarmen, laat zien dat vooral commerciële en culturele festiviteiten aanslaan. Oktoberfest en Halloween staan boven aan de lijst, beide met 26 procent van de stemmen. Ook Valentijnsdag en Black Friday zijn populair, met elk 23 procent van de stemmen.

Het Caribisch Carnaval (13 procent) en het Ierse Saint Patrick's Day (12 procent) worden ook steeds meer gevierd. Andere feestdagen die een plekje in de top 10 bemachtigen zijn Midsommar, Chinees Nieuwjaar, Thanksgiving en Yule.

Behoefte aan beleving

Ineke Strouken, expert in tradities en gewoonten, legt uit dat wij Nederlanders enorm veel behoefte hebben aan beleving en samenkomen in openbare ruimtes. "Deze buitenlandse tradities voorzien ons in die behoeften en daarom pakken we maar wat graag de kans. Bovendien lijken feesten als Oktoberfest en Halloween heel erg op tradities die wij al kennen, denk aan de herfstfeesten van vroeger. Ze liggen dicht bij de Nederlandse cultuur."

Positief of negatief?

Hoewel een groot deel van de bevolking openstaat voor het vieren van buitenlandse tradities, vindt bijna 40 procent van de Nederlanders deze invloeden maar niets. Zij geven aan dat ze deze nieuwe feestdagen onnodig of ongepast vinden in de Nederlandse cultuur.