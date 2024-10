Cissy Houston (91), bekende gospelzangeres en moeder van Whitney Houston, overleden

Cissy Houston, de moeder van Whitney Houston, is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat laat de schoondochter van Houston, Pat, weten aan The Associated Press. "Onze harten zijn vervuld met pijn en verdriet. We hebben de matriarch van onze familie verloren", laat Pat weten in een verklaring.

De Amerikaanse zangeres leed aan Alzheimer en werd in een hospice in New Jersey verzorgd. Daar stierf ze maandagochtend in het bijzijn van haar familie.

"Mama Cissy was een sterk figuur in ons leven. Een vrouw met een diep geloof en overtuiging, die veel gaf om familie, de zending en de gemeenschap. Haar ruim zeven decennia durende carrière in de muziek- en entertainmentindustrie zal voor altijd in ons hart blijven", aldus schoondochter Pat.

Succesvolle solocarrière

Cissy Houston brak in de jaren 60 door met The Sweet Inspirations, waarbij ze onder meer de achtergrondzang verzorgde voor sterren als Otis Redding en Lou Rawls. Cissy kreeg verdere bekendheid als achtergrondzangeres van onder anderen Elvis Presley, Aretha Franklin en Dionne Warwick, haar nichtje. De zangeres was te horen op honderden nummers, waaronder Think en (You make me feel like) A natural woman van Aretha Franklin, Brown Eyed Girl van Van Morrison en Son of a preacher man van Dusty Springfield.

Cissy was ook te horen op nummers van Beyoncé, Jimi Hendrix, Paul Simon en Burt Bacharach. Later had Houston ook een succesvolle solocarrière die haar onder meer twee Grammy Awards opleverde. Ze won de prijs voor beste soul- en gospelalbum in 1997 met Face to Face en een jaar later opnieuw met He Leadeth Me. In 1963 beviel Cissy Houston van dochter Whitney, die in 2012 op 48-jarige leeftijd overleed door verdrinking in de badkamer van haar hotelkamer.

Hart van Nederland/ANP