Jackson 5-lid Tito Jackson (70) overleden

Tito Jackson, een van de vier overgebleven leden van The Jackson 5, is overleden. De oudere broer van Michael Jackson is 70 jaar geworden, melden Amerikaanse media.

Het nieuws over zijn dood werd als eerste gemeld door Entertainment Tonight. Jackson zou een hartaanval hebben gehad terwijl hij achter het stuur zat, maar een officiële doodsoorzaak is nog niet gemeld. Een neef van Jackson, Siggy, bevestigt zijn overlijden aan People.

Het is dit jaar 15 jaar geleden dat Tito's iets bekendere broertje Michael Jackson overleed:

1:10 Dood van Michael Jackson is na 15 jaar nog steeds moeilijk voor Mickael

Jackson werd geboren als derde in een gezin van tien kinderen. Samen met zijn broers Jackie, Jermaine, Marlon en Michael vormde hij in de jaren zestig The Jackson 5. De groep had al snel wereldwijd succes met hits als I Want You Back, ABC en I'll Be There. De zanger was de laatste van de broers die een solocarrière begon. Pas in 2016 kwam zijn eerste eigen album uit waarop Jackson experimenteerde met bluesmuziek.

3T

Jackson was tussen 1972 en 1988 getrouwd met Delores Martes. Samen kregen ze drie zoons, die ook allemaal bekend werden. Taj, Taryll en TJ vormden samen het r&b-trio 3T, dat eind jaren negentig enkele grote hits scoorde.

Samen met Jackie en Marlon trad Jackson nog steeds op als The Jacksons met recent nog shows in Schotland, Engeland en Californië. Ook stonden er nog optredens gepland in oktober en november in Amerika.