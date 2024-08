Familie Michael Jackson koopt schilderij van hobbyschilder Gabriel (60): 'Ongelooflijk!'

Een schilderij gemaakt door de creatieve Gabriel Roeleveld is wel op een heel bijzondere plek terechtgekomen. Het portret wat hij maakte van Michael Jackson werd opgemerkt door de Amerikaanse familie van The King of Pop. Zij hebben het schilderij van hem gekocht.

Nooit eerder was de dood van een beroemdheid zulk groot nieuws als het overlijden van Michael Jackson in 2009. 15 jaar later weten nog steeds veel mensen waar ze waren toen ze het nieuws hoorden. Voor superfan Mickael speelt hij nog iedere dag een rol in zijn leven, zoals je ziet in bovenstaande video.

Toen Gabriel Roeleveld enkele jaren geleden een schilderij van Michael Jackson maakte, had hij nooit kunnen bedenken dat het uiteindelijk in het huis van Michaels broer Jackie zou eindigen. Gabriel schilderde de afgelopen jaren puur als hobby. Eerst maakte hij een portret van Michael Jackson voor zijn zoon Jordi, toen die ging trouwen.

Later kreeg ook zijn andere zoon een portret van de overleden zanger toen hij een huis kocht. De familie Roeleveld is groot fan van Michael Jackson.

Het schilderij gemaakt door Gabriel Roeleveld. Beeld: Jordi Roeleveld

Talentenjacht voor hobbyisten

Zoon Jordi moedigde zijn vader aan om deel te nemen aan een talentenjacht voor hobbyisten. "Je moet je echt opgeven, want je schilderijen zijn zo verschrikkelijk mooi", zei Jordi tegen zijn vader. Hoewel Gabriel zelf niet zo enthousiast was, bracht Jordi het schilderij naar de wedstrijd. "Het was ongelooflijk hoe veel belangstelling er voor zijn werk was, en hij won de hoofdprijs", vertelt Jordi tegen Hart van Nederland.

Het winnende schilderij werd een tijdlang tentoongesteld in een museum in Rijswijk. Via Gabriels Instagrampagina kwam het werk onder de aandacht van de familie van Michael Jackson. De vrouw van Jackie Jackson stuurde een bericht naar Gabriel met de vraag of ze het schilderij voor haar man mocht kopen.

"Op de een of andere manier kwam de familie erachter", vertelt Jordi. "De familie Jackson ziet wereldwijd misschien wel duizenden schilderijen van hun broertje Michael, maar dat ze precies bij ons uitkwamen, is ongelooflijk."

De familie Roeleveld en de familie Jackson. Beeld: Jordi Roeleveld

'Goed plekje'

Hoewel Gabriel het schilderij eigenlijk niet wilde verkopen omdat het voor zijn zoon bedoeld was, kon hij deze eer niet weigeren. "Dat het schilderij nu een goed plekje krijgt, is fantastisch", aldus Jordi.

Twee weken later was Jackie toevallig in Nederland om het schilderij persoonlijk op te halen. Het gezin van Jackie ontmoette daar de familie van Jordi. "Het was een heel leuke ontmoeting. Ze reageerden emotioneel. Jackie haalde voor de enige keer even zijn zonnebril van de neus om zijn ogen droog te deppen. Ze vonden het ongelooflijk dat ze iemand hadden gevonden die zoiets moois kan maken."

Momenteel wordt er een lijst voor het schilderij gemaakt en het gezin is uitgenodigd om in de toekomst te komen kijken hoe het komt te hangen. Hoeveel de familie Jackson voor het schilderij heeft betaald, blijft een geheim tussen de twee.