Michael Jackson 15 jaar dood: 'Een stukje van hem ligt in Nederland'

Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat de bekendste popster aller tijden, Michael Jackson, in alle eenzaamheid overleed in een gehuurde villa in de Holmy Hills, aan de westkant van Los Angeles. De wereld was in shock omdat de pas 50-jarige popster stierf door een toegediende dosis propofol, aan de vooravond van zijn groots aangekondigde afscheidstournee 'This is it'.

Jackson werd begraven in het Forest Lawn Memorial Park, onderdeel van een kerkhof in Hollywood. Maar ook in Nederland ligt op een onbekende plek 'een stukje Michael' begraven onder een zeildoek, al gaat het in dit geval om een stenen standbeeld.

Bij de McDonalds in Best stond jarenlang een metershoge Michael, gekocht door toenmalig restauranteigenaar Peter de Gelder. Na Jacksons dood fungeerde het beeld als een soort bedevaartsplek voor de Nederlandse fans. Maar na alle ophef rond Jacksons vermeende kindermisbruik besloot De Gelder het inmiddels gewraakte beeld op te slaan in een loods.

'Enige met een sleutel'

"Die plek houd ik geheim", vertelt De Gelder vanaf zijn vakantieadres in Barcelona. "Michael 15 jaar dood? Het is dat u het vertelt, maar ik had er nooit meer aan gedacht. Het beeld? Ik weet niet of het ooit weer ergens komt te staan. Ik ben in onderhandeling geweest met een aantal gegadigden, maar die haakten uiteindelijk af. Bovendien ben ik veel te bang dat het beeld zal worden vernield. En dat is natuurlijk niet de bedoeling."

"Of u Michael mag zien? Nee, dat durf ik niet aan, ook niet als u de locatie geheim houdt. Ik ben zelf de enige met de sleutel en de kennis en dat wil ik graag zo houden."