Dood van Michael Jackson is na 15 jaar nog steeds moeilijk voor Mickael

Nooit eerder was de dood van een beroemdheid zulk groot nieuws als het overlijden van Michael Jackson in 2009. 15 jaar later weten nog steeds veel mensen waar ze waren toen ze het nieuws hoorden. Voor superfans zoals Mickael is het alleen een beetje anders. Voor hem is Michael Jackson zeker niet dood, hij speelt als Mickaels grote inspiratie nog iedere dag een rol in zijn leven. Ook dinsdag, precies 15 jaar na zijn dood, staat hij erbij stil.

Mickael is de hele dag druk met herdenken. Dansend op zijn muziek en in vol ornaat als echte lookalike.

"Ik doe elk jaar iets met Michaels verjaardag", zegt Mickael tegen Hart van Nederland. "In plaats van herdenken wil ik liever zijn leven vieren. En dat doe ik iedere dag."

Elke dag van Mickael draait om Michael Jackson, vertelt hij. "Ik heb mijn eigen kostuums, soms zelfs gemaakt door de echte kleermakers die dit ook voor The King of Pop deden. Ik ben zelfs getrouwd in een echt Michael Jackson-kostuum."

'Michael Jackson in mij gekropen'

Het verkleden doet hij niet alleen voor zichzelf, genoeg mensen zijn enthousiast als ze hem zien. "Mensen zijn zo onder de indruk als ze mij zien, dat ze soms denken dat Michael Jackson in mij gekropen is."

Dat heeft te maken met meer dan alleen de kleding en de dans, legt hij uit. "Ik doe namelijk veel meer dan de gemiddelde imitator. Trucjes en dingen nadoen is niet waar dans over gaat. Dat heb ik van Michael Jackson geleerd. Het is iets wat je moet voelen."