Kris Kristofferson overleden: songwriter achter nummers van Johnny Cash en Elvis Presley

De Amerikaanse songwriter, zanger en acteur Kris Kristofferson is zaterdag op het Hawaïaanse eiland Maui, waar hij woonde, overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, schrijven diverse Amerikaanse media. Kristofferson raakte vooral bekend door zijn countrynummers die werden gecoverd door artiesten als Elvis Presley, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis.

Kristofferson kreeg bekendheid door zijn nummers als Help Me Make It Through the Night en Me and Bobby McGee. De cover van Janis Joplin van Me and Bobby McGee zorgde in 1971 voor een nummer-1 hit. In Nederland stond het nummer ook wekenlang in de Top 40.

Tussen 1967 en 1969 werden countrynummers die door Kristofferson waren geschreven veelvuldig gecoverd door grote muzikanten. Dit zorgde voor grote successen, zoals Once More with Feeling van Jerry Lee Lewis en From the Bottle to the Bottom van Billy Walker & the Tennessee Walkers.

Verschillende artiesten, waaronder Dolly Parton, hebben gereageerd op het overlijden van Kristofferson. Parton laat op Instagram weten de songwriter "een geweldige schrijver, een geweldige acteur, en een geweldige vriend" te vinden. "Ik zal altijd van je houden", schrijft Parton.

Golden Globe

Kristofferson won diverse prijzen, waaronder de Grammy Lifetime Achievement Award in 2014. Ook won hij een Golden Globe voor beste acteur voor zijn rol in A Star Is Born uit 1976 met Barbra Streisand. De Amerikaanse country-zanger Willie Nelson noemde Kristofferson in 2009 "de beste songwriter die nu in leven is".

Kristofferson werd in 1977 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Toen de songwriter in de zeventig was kreeg hij te maken met geheugenverlies, dat hem ook bij optredens parten speelde. Kristofferson werd 88 jaar.

Hart van Nederland/ANP