'Def 4ever': broer Def Rhymz blij met enorme muurschildering van overleden rapper

In steeds meer steden duiken ze op, de muurschilderingen van kunstenaar Roy Valk. Van Peter R. de Vries tot Femke Bol: grootheden vereeuwigt hij op de muren van verschillende steden. Woensdag komt er een nieuwe bij in zijn collectie: in Rotterdam verschijnt de permanente muurschildering van 250 vierkante meter van de onlangs overleden rapper Def Rhymz, alias Dennis Bouman. In de video hierboven zie je hoe die schildering eruitziet.

Def Rhymz overleed in maart 2024 op 53-jarige leeftijd aan hartfalen, na jaren van gezondheidsproblemen. De schildering, op het Van Meekerenplein dichtbij de buurt waar de rapper opgroeide, vervangt een eerder werk dat overgespoten werd.

De schildering komt op de muur van een studentencomplex, bijna in de straat waar Def Rhymz is opgegroeid. Vorige week is het schilderen begonnen, woensdag is de enorme muurschildering opgeleverd.

Bij de presentatie van het schilderwerk was ook de broer van de rapper aanwezig. Voor hem voelt het surrealistisch. "Het voelt nog alsof hij er nog is. Def 4ever", zei hij tegen Hart van Nederland.