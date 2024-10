Hitmaker en Luv’-oprichter Hans van Hemert (79) overleden

Hitmaker, componist en Luv’-oprichter Hans van Hemert (79) is maandagochtend overleden. Dat meldt De Telegraaf. In de zomer van vorig jaar maakte Van Hemert bekend ernstig ziek te zijn, zoals te zien in bovenstaande video. De Telegraaf laat weten dat zijn situatie vorige week verslechterde en dat Van Hemert werd opgenomen in het ziekenhuis.

Van Hemert leed al geruime tijd aan kanker. Zijn partner Willy Betist laat aan De Telegraaf weten dat "het niet meer ging en hij zelf opgaf". De hitmaker is in het ziekenhuis in het bijzijn van zijn naasten gestorven.

Begin jaren 70 scoorde de zoon van tv-maker Willy van Hemert en broer van filmregisseur Ruud van Hemert diverse hits. Daarnaast was hij de oprichter van de Nederlandse popgroep Luv', en componeerde en produceerde hij André Hazes' grote hit Wij houden van Oranje. Van Hemert ontving in 2016 voor zijn oeuvre een Buma Lifetime Achievement Award.