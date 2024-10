Permanente muurschildering voor Def Rhymz is af, familie is er 'erg blij mee'

De permanente muurschildering voor Def Rhymz in de Rotterdamse wijk Crooswijk is afgerond. Kunstenaars Roy Valk, die je op bovenstaande video ziet, en Ché Lanser hebben tijdens het proces veel contact gehad met familieleden van de dit jaar overleden rapper. "En zij zijn er erg blij mee", zegt Ché tegen de gemeente Rotterdam.

De schildering is te bewonderen op de muur van gebouw Boezemsingel aan de Van Meekerenstraat. Eerder maakte Ché al een schildering op een openbare graffitiplek, maar die werd overgespoten. De mannen zijn blij met het resultaat. "Ik vind ook echt dat Def zo'n eerbetoon verdient", aldus Roy.

Overleden

Dennis Bouman, zoals Def Rhymz echt heette, overleed eind maart op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartproblemen. De Rotterdammer leefde al vier jaar met een zogenoemd steunhart in afwachting van een transplantatie. Rhymz scoorde grote hits met de nummers Doekoe en Schudden.

De kunstenaars vinden het belangrijk dat niet alleen de artiest Def Rhymz, maar ook Dennis Bouman als persoon de waardering krijgt die hij verdient. "Hij was veel meer dan die gekke rapper die de meeste mensen nog van tv kennen", zegt Roy. "Dat contrast bij hem was heel groot. Privé was hij heel rustig, een lieve vader, echtgenoot, broer, zoon. Die zachte kant wilden we ook laten zien."

ANP