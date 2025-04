Panel: EU moet niet met eigen importheffingen terugslaan tegen VS

Een meerderheid van de Nederlanders wil niet dat de Europese Unie importheffingen instelt als reactie op de tarieven die de Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland. 52 procent van de ondervraagden vindt dat de EU géén eigen importheffingen richting de Verenigde Staten moet opleggen, tegenover 36 procent die dat wél wil.

Binnen die 36 procent pleit 22 procent voor een directe vergelding met gelijke tarieven als Trump tegen de EU doorvoert, en 14 procent wil dat de EU zelfs zwaarder terugslaat dan Trump. Onder tegenstanders van importheffingen geeft 31 procent de voorkeur aan het inzetten op een vrijhandelsdeal met de Amerikanen, terwijl 21 procent wil dat de EU verder geen enkele actie onderneemt richting de Amerikanen. 5 procent geeft een ander antwoord en 7 procent heeft geen mening.

De cijfers laten zien dat Nederlanders kritisch zijn op de Amerikaanse handelsaanpak. 81 procent van de Nederlanders is negatief over de importheffingen van Trump, slechts 13 procent noemt het besluit positief. Alleen onder kiezers van Forum voor Democratie is er meerderheidsondersteuning voor Trumps aanpak: 67 procent van hen is positief, tegenover 25 procent negatief.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!

Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

Reactie Europa

De Europese Commissie blijft vooralsnog inzetten op diplomatie. "De Europese Unie staat vooral open voor een goede deal", zei voorzitter Ursula von der Leyen maandag. Ze herhaalde dat ze het liefst wil onderhandelen, maar voegde eraan toe dat "Europese tegenmaatregelen nog altijd op tafel liggen". Volgens een EU-bron heeft Eurocommissaris Maroš Šefčovič bij de VS eerder een voorstel gedaan voor een 'zero for zero'-deal zonder wederzijdse importheffingen, maar zijn de Amerikanen daar niet op ingegaan.

De Europese Commissie heeft wel de eerste tegenmaatregelen aangekondigd. Vanaf 15 april wordt een eerste pakket importheffingen van kracht op Amerikaanse producten, gevolgd door een tweede ronde in mei. Het gaat om gerichte heffingen op onder meer staal, aluminium en andere industriële goederen, ter waarde van 28 miljard dollar. Ook wordt gesproken over bredere pakketten en het inzetten van het zogeheten Anti-Coercion Instrument (ACI), dat Amerikaanse bedrijven toegang tot Europese aanbestedingen kan beperken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Verdeeldheid

Binnen de EU zijn de meningen verdeeld. De Franse president Macron riep donderdag op tot een stevige reactie op de Amerikaanse importheffingen. Zo vindt hij ook dat Europese bedrijven hun investeringen in de Verenigde Staten voorlopig moeten pauzeren. De Duitse bondskanselier in spe Friedrich Merz noemt de situatie op de financiële markten "dramatisch" en roept op tot directe actie om de concurrentiepositie van Duitsland veilig te stellen. "De schade kan nog veel groter worden. Amerika is in een positie van zwakte", aldus Merz. Hij wil dat Duitsland economisch onafhankelijker wordt en minder leunt op de VS.

Ierland slaat een andere toon aan en vraagt om een afgewogen reactie, en Italië vraagt zich af of er überhaupt een reactie moet komen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil dat onderhandelingen gericht zijn op het "verwijderen van alle heffingen, niet op het vermeerderen ervan". Producenten van wijn en sterke drank in Frankrijk en Italië zijn bezorgd over Amerikaanse dreigementen van extra heffingen, bijvoorbeeld 200 procent op Europese alcohol als antwoord op een voorgenomen EU-heffing van 50 procent op Amerikaanse bourbon.

Ook de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel, Reinette Klever, vindt dat er niet al te snel te hard moet worden gereageerd. "We moeten kalm blijven en reageren op een manier die de-escalatie bevordert", zei ze maandag in Luxemburg tegen Reuters. "De aandelenmarkten laten zien wat er gebeurt als we meteen escaleren."