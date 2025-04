'Jan Biggel maakt bomgrap op Schiphol en krijgt boete van 500 euro'

Zanger Jan Biggel heeft vorige week niet zo'n fijn begin van zijn vakantie naar Turkije gehad. Toen hij op Schiphol bij de marechaussee stond, maakte hij een grapje over een bom. Dat grapje kwam hem uiteindelijk duur te staan: hij kreeg een flinke boete van 500 euro. Dat schrijft Omroep Brabant.

Het grapje maakte hij naar zijn geluidsman: "Ik zei tegen mijn geluidsman: 'Maar goed dat we geen bom bij hebben'", zegt Biggel tegen de omroep. Dat hoorde de marechaussee, en de zanger werd tegen een muur gezet en gefouilleerd. Medewerkers maakten zijn koffer open, en "zelfs zijn oordopjes controleerden ze".

In januari deed Biggel ook al stof doen opwaaien. Hij bracht een nummer uit over een stoma. Hoe dat klonk en hoe daarop werd gereageerd, zie je in bovenstaande video.

Biggel, die vooral bekend is van zijn nummer Ons moeder zeej nog, is niet te spreken over de manier waarop hij werd behandeld. "Ik werd gewoon als een terrorist behandeld. Ik dacht: kom op jongens. Als ik echt een bom bij had, zou ik er toch niks van zeggen?" Toch heeft hij de boete netjes betaald en kan hij er nu om lachen. Én hij heeft er weer wat van geleerd: "Ik denk dat ik de volgende niet nog zo'n grap maak", zegt hij tegen de omroep.