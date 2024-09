Andrea Hazes herdenkt André Hazes: 'Hij is in Nederland de allergrootste'

Veel Nederlanders zullen het zich nog goed kunnen herinneren: de uitvaart van André Hazes, bijna 20 jaar geleden. Duizenden fans waren naar de Amsterdam ArenA waren gekomen om de volkszanger een laatste groet te brengen. Ook Caroline van Batenburg, ook wel bekend als Andrea Hazes, zal deze dag niet snel vergeten: "Het was zó indrukwekkend."

Een tot de nok vol gevuld stadion, de verdrietige gezichtjes van Dré en Roxeanne en de zwarte kist op de middenstip van het veld van Ajax: de uitvaart van Hazes staat gegrift in ons collectief geheugen. Hazes-imitator Caroline zat op deze bijzondere dag op een cruise, waar alle passagiers aan de buis gekluisterd zaten om de bekende Jordanees een laatste eer te bewijzen. "Het was zo mooi. Vooral de toespraak van kleine André met zijn opa. Die kinderen wisten ook niet wat hen overkwam", zegt Caroline.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Nederland had nog nooit zo'n imposante uitvaart gezien en daarom maakte het op veel mensen een diepe indruk. Uitvaartverzorger Iede Hoorn was toentertijd nog maar 14 jaar oud en toch heeft die dag grote invloed gehad op de rest van zijn leven: "Onbewust heeft het ook wel wat losgemaakt bij mij en de liefde voor het vak. Het was voor veel mensen echt een voorbeeld. Dat niets te gek is", zegt hij tegen Hart van Nederland.

De allergrootste

Voor Caroline was de uitvaart alles behalve te gek: "Het leek een staatsbegrafenis maar die had hij ook wel verdiend", zegt ze. Want voor de imitator is er eigenlijk niemand die aan de zanger kan tippen. "Hij is vergelijkbaar met Elvis in het buitenland. Hij is in Nederland de allergrootste."