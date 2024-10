Noord-Limburgers slaan massaal drinkwater in, schappen supermarkten lopen leeg

Inwoners van het Limburgse Venray, Bergen en Horst aan de Maas moeten goed zoeken als ze water willen kopen in de supermarkt. Vanwege E. coli in het drinkwater, oftewel de poepbacterie, slaan mensen massaal drinkwaterflessen in. Hierdoor zijn veel schappen in de supermarkt leeg, meldt L1.

Vrijdag kregen inwoners van Venray en omgeving het advies om hun drinkwater eerst te koken voor gebruik. Tijdens een controle heeft drinkwaterbedrijf WML een lichte verontreiniging aangetroffen. Ook aan het begin van de maand was het raak, toen in Apeldoorn. Daar ontstond ook een run op flessen water in de supermarkt omdat inwoners ongerust waren en het lokale drinkwaterbedrijf Vitens kreeg talloze telefoontjes met vragen.

Weten hoe de run op water in Apeldoorn eruitzag? Kijk de video bovenaan!

Het was zaterdagochtend al vroeg druk in supermarkten. Bij veel supermarkten in en rondom Horst is het water uitverkocht, aldus L1. Volgens Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is het echter niet nodig om water te hamsteren. Het water 3 minuten koken voordat het gedronken of gebruikt wordt, is al voldoende om geen risico te lopen op klachten.