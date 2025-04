Pijlwagen geramd door beschonken bestuurder op A12

Een beschonken automobilist is maandagavond op de A12 hard tegen een pijlwagen gebotst. Het ongeval gebeurde vlak voor de afrit Nootdorp/Leidschenveen/Ypenburg, waar de pijlwagen stond om wegwerkzaamheden aan te kondigen.

De klap was flink: zowel de auto als de pijlwagen raakten zwaar beschadigd. Beide voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. De botsing zorgde ervoor dat de rijbaan tijdelijk werd afgesloten, wat tot flinke verkeershinder leidde.

Dronken

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De automobilist is ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. Hij had lichte verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit een blaastest bleek dat hij teveel had gedronken om nog achter het stuur te mogen zitten.

De politie heeft de man direct aangehouden en meegenomen naar het bureau. Wat zijn exacte alcoholpromillage was, is nog niet bekendgemaakt.