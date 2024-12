Leden harde kern Feyenoord horen straffen na mishandelen scheidsrechter

De politierechter in Rotterdam heeft twee leden van de harde kern van Feyenoord veroordeeld tot taakstraffen van 150 uur wegens het mishandelen van een 21-jarige scheidsrechter tijdens een supporterstoernooi in De Kuip op 16 juni van dit jaar. De rechter sprak van "een kwalijke zaak en totaal ongepast" bij het veroordelen van het schoppen en slaan van de vrijwillige arbiter. Beide verdachten waren niet aanwezig omdat ze zich ziek hadden gemeld, maar hun zaak ging toch door.

BOOS en NRC deden onderzoek naar het incident en maakte vorige week bekend dat Feyenoord geprobeerd zou hebben een scheidsrechter over te halen om geen aangifte te doen van de zware mishandeling.

Vorige week werden de spelers van Feyenoord nog feestelijk onthaald na het 3-3 gelijkspel tegen Manchester City, zoals te zien in de video hierboven.

Verdachte Toon K. uit het Brabantse Steenbergen (36), bekend van het RTL-programma Bij ons op het kamp, en Damian K. (27) uit Capelle aan den IJssel worden verdacht van openlijk geweld of mishandeling. K. is mede-eigenaar van het supporterskledingmerk Rotterdam Radicals, dat met een team meedeed aan het supporterstoernooi.

Hersenschudding

De opgelegde straffen komen overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. "Als je het niet eens bent met een beslissing van de scheidsrechter, blijf dan thuis," benadrukte de officier van justitie. "Blijf met je handen van de scheidsrechter af."

De scheidsrechter liep door de mishandeling een hersenschudding en hoofdwonden op. De aanval werd veroorzaakt door frustratie over een rode kaart. De scheidsrechter werd geschopt en geslagen, wat hem ernstig heeft getraumatiseerd. Tijdens de zitting verklaarde hij nog steeds angst te hebben en gestopt te zijn met fluiten.

Beelden van het incident werden in de rechtbank getoond. Toon K. gaf bij de politie toe dat hij de scheidsrechter had geschopt, volgens zijn advocaat omdat hij schrok van vermeend gescheld door de arbiter. Op de beelden was ook te zien dat Damian K. de scheidsrechter een klap gaf.

