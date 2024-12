Tweede verdachte aangehouden na explosie bij spelersbus Feyenoord

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosie bij de spelersbus van het Onder 14-elftal van Feyenoord. Het incident vond plaats op dinsdagavond 12 november, toen de bus in Utrecht geparkeerd stond voor een oefenwedstrijd. In het voertuig was op dat moment alleen de chauffeur aanwezig, die ongedeerd bleef.

Voor fans van Feyenoord was er vorige week wel genoeg om te juichen, te zien in bovenstaande video: supporters waren megatrots op het gelijkspel dat het team uit de wacht wist te slepen bij grootmacht Manchester City in de Champions League.

De verdachte, een 26-jarige man uit Utrecht, werd maandagochtend opgepakt. Eerder werd al een 19-jarige man, eveneens uit Utrecht, gearresteerd. Hij werd de dag na de explosie aangehouden. De politie onderzoekt nog of er meer personen betrokken zijn geweest bij het incident en sluit verdere arrestaties niet uit.

Bij de explosie raakten meerdere ramen van de spelersbus beschadigd. Het voertuig moest worden weggesleept.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland, ANP