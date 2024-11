'Feyenoord vroeg mishandelde scheidsrechter aangifte in te trekken'

Voetbalclub Feyenoord zou geprobeerd hebben een scheidsrechter over te halen om geen aangifte te doen van een zware mishandeling door twee leden van de harde kern van de club. De mishandeling vond plaats tijdens een supporterstoernooi in De Kuip. Dit blijkt uit onderzoek van BOOS en NRC.

Volgens de platformen werd het slachtoffer, een scheidsrechter, door een medewerker van Feyenoords afdeling Supporterszaken benaderd met de vraag om “de zaak buiten justitie om te regelen”. Ondanks deze poging besloot de scheidsrechter toch aangifte te doen. De twee verdachten, die behoren tot Feyenoords harde kern, moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.

Gisteren werden de spelers van Feyenoord nog feestelijk onthaald na het 3-3 gelijkspel tegen Manchester City, zoals te zien in de video hierboven.

Ernstige bedreigingen

“Feyenoord heeft al jaren problemen met de eigen harde kern”, stellen BOOS en NRC. “Uit het onderzoek blijkt dat de club hooligans faciliteert die betrokken zijn bij antisemitische, homofobe uitingen en doodsbedreigingen.” Tijdens de uitzending kwamen meerdere incidenten uit het verleden aan bod, waaronder doodsbedreigingen aan het adres van voormalig burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn dochter. Ook clubbestuurders, een Rotterdamse wethouder en een lid van de LHBTI-supportersgroep Roze Kameraden werden ernstig bedreigd. BOOS en NRC stellen dat sommige mensen achter deze bedreigingen nog altijd welkom zijn in De Kuip.

Feyenoord reageert

Feyenoord gaf schriftelijk een reactie voor de uitzending, maar ging daarin niet specifiek in op het incident met de mishandelde scheidsrechter. De club benadrukte dat het miljoenen euro's en veel menskracht inzet voor supportersbeleid en dat er in de afgelopen jaren vorderingen zijn geboekt. “Feyenoord staat achter succesvol supportersbeleid. De afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO) zijn de brug tussen club en achterban, van de fanatieke aanhang tot de incidentele bezoeker,” aldus de club.

De SLO vervult volgens Feyenoord een belangrijke rol in het contact met supportersgroepen, inclusief de harde kern. “Door nauw contact en goede relaties beschikt de SLO over waardevolle kennis en inzicht in wat er leeft binnen deze groepen. Deze samenwerking voorkomt spanningen, vergroot wederzijds begrip en leidt tot gezamenlijke oplossingen,” stelt Feyenoord.

ANP