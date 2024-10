ZIEN: fastfoodketen maakt voetbaltrainer Erik Ten Hag op spottende manier belachelijk

De positie van Erik ten Hag als manager van Manchester United lijkt steeds wankeler te worden, en nu mengen zelfs bedrijven zich in de discussie rondom zijn toekomst. Maandag parkeerde restaurantketen Domino's een busje voor Old Trafford met een opvallende boodschap: "We're hiring (not you, Erik)." De tekst werd vergezeld door de opmerking dat de beste banen de juiste mensen nodig hebben, een duidelijke sneer naar de prestaties van de Nederlandse trainer.

Oud-trainer van Feyenoord, Arne Slot, zou mogelijk een transfer naar Ajax maken nadat Erik ten Hag vertrok naar Manchester United. Fans reageerden destijds woedend op dit gerucht.

Mogelijk einde verhaal

Zondag sloot Ten Hag zijn 'week van de waarheid' af met een 0-0 gelijkspel tegen Aston Villa. Het is de vraag of dat voldoende is om de clubleiding van Manchester United te overtuigen. De komende dagen staat er overleg gepland over de toekomst van Ten Hag in Engeland.

Zie hier het bord van Domino's Pizza op X: