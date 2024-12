Ontploffing of explosie uitgesloten bij verwoest gebouw in Afferden: geen slachtoffers

Een pand in het Limburgse Afferden is vrijdagavond volledig in vlammen opgegaan. Uit onderzoek van de Forensische Opsporing blijkt dat er geen sprake is geweest van een ontploffing of explosie. De politie heeft inmiddels een strafbaar feit of misdrijf uitgesloten.

Aanvankelijk leek het erop dat er een explosie had plaatsgevonden. Nu het onderzoek zaterdagochtend is afgerond, staat vast dat de verwoesting het gevolg is van de brand zelf. "Een aannemelijk scenario is dat er kortsluiting is ontstaan", laat de politie weten. Door de enorme schade kan dat echter niet meer met zekerheid worden vastgesteld.

Bewoner

Tijdens de brand was er niemand aanwezig in het pand, dat aan een zijpad van de Erfsebosweg ligt. De bewoner, die elders verbleef, is inmiddels opgespoord. Het is nog niet duidelijk of het om een vakantiewoning of een permanent bewoond huis gaat.

ANP