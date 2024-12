Twee bewoners huis in Vroomshoop overleden na woningbrand

De twee mensen die vrijdagavond uit een brandend huis in Vroomshoop (Overijssel) zijn gehaald, zijn overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om beide bewoners van de woning. Het onderzoek naar de brand is nog in volle gang.

De brandweer meldde vrijdag kort na 20.00 uur een uitslaande brand aan de Meidoornlaan. Ook een aangrenzende woning liep brandschade op.

Ruim twee uur later was het vuur onder controle. Drie honden hebben de brand ook niet overleefd. De politie is zaterdagochtend begonnen met het onderzoek in en rond het huis.

De politie roept getuigen op om zich te melden, ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom.

ANP