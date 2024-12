Twee mensen uit brandende woning Vroomshoop gehaald, drie honden dood

De brandweer heeft vrijdagavond twee mensen uit een brandende woning gehaald in Vroomshoop in Overijssel. Het tweetal werd is behandeld in een ambulance en naar het ziekenhuis overgebracht, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten aan Hart van Nederland. Drie honden overleefden de brand aan de Meidoornlaan niet.

De brand brak vrijdagavond rond 20.00 uur uit. Het gaat om een uitslaande brand die ook de naastgelegen woning heeft getroffen. Het getroffen pand maakt deel uit van een blok van vier woningen.

De bewoners van de drie andere huizen hebben hun woningen verlaten en staan buiten, meldt RTV Oost. De situatie wordt door de brandweer nauwlettend in de gaten gehouden om verdere schade of gevaar te voorkomen. "Er zijn nog vlammen zichtbaar vanwege uitstroom van gas uit de gasleiding in de meterkast", laat de brandweer Twente op X weten. "Enexis is ter plaatse om het gas af te sluiten. Er komt nog steeds rook vrij. Blijf uit de rook en sluit bij overlast ramen en deuren en zet de ventilatie uit."

De woning wordt door Enexis 'stroomloos' gemaakt, meldt de brandweer ook. Daardoor zitten naastgelegen woningen ook tijdelijk zonder stroom. Rond 22.20 uur meldde de brandweer dat het vuur uit is en middels een hoogwerker een laatste controle wordt gedaan.

Hart van Nederland, ANP