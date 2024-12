Vermiste Ahmed mogelijk gezien in Ede, zoekactie verplaatst na meerdere meldingen

De zoektocht naar de 58-jarige Ahmed Oulad Sedik uit Amersfoort heeft zich verplaatst naar Ede. Volgens zijn broer zijn er meerdere meldingen binnengekomen dat Ahmed in de wijk Stadspoort is gezien. "Honden pakken het signaal ook op", vertelt zijn broer aan Hart van Nederland. De meldingen zouden uit de wijk Stadspoort komen.

In Ede zijn inmiddels verschillende hulpverleners en vrijwilligers actief, waaronder het bestuur van de lokale moskee en een team van de hondenbrigade. "Onze contacten in Ede zijn aan het zoeken, bijvoorbeeld het bestuur van de moskee daar", aldus de broer van Ahmed. Zo'n honderd mensen worden verwacht bij de zoekactie in Ede. Ook het hondenbrigadeteam is inmiddels in de Gelderse plaats.

De meest recente melding komt van een hulpverlener. "Hoor net dat een hulpverlener hem tien minuten geleden nog gezien heeft", vertelt broer Abdeslam rond 18.45 uur. "Deze heeft hem niet aangesproken, maar het signalement klopt. In die buurt zoeken we nu." Volgens zijn broer zou Ahmed mogelijk de trein hebben genomen naar Ede-Wageningen en daar zijn uitgestapt.

De familie roept inwoners van Ede op om alert te blijven en meteen contact op te nemen als zij Ahmed zien. Ahmed droeg bij zijn verdwijning een blauwe jas, grijze broek en grijze schoenen. Mensen met informatie kunnen bellen naar 112 of de Opsporingstiplijn van de politie op 0800-6070.