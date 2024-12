Woning volledig verwoest door explosie in Afferden: alleen schoorsteen staat nog overeind

In de bossen bij het Limburgse Afferden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning volledig verwoest door een explosie. "Er is eigenlijk niets van de woning overgebleven, er staat nog één muurtje overeind", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

In eerdere berichtgeving werd vermeld dat het zou gaan om een woning in Heijen. Volgens de Veiligheidsregio gaat het echter om een huis in Afferden, een paar kilometer verderop.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat de bewoner van het pand niet thuis was ten tijde van de explosie. Het gaat om een woning aan een zijpad van de Erfsebosweg. Na de explosie brak brand uit. De brandweer heeft meerdere kleine brandhaarden bestreden.

Moeilijk zoeken naar mogelijke slachtoffers door ravage

De woordvoerder kan niet zeggen om wat voor soort woning het gaat. "Mogelijk was het een vakantiewoning of een woonhuis, dat is gezien de ravage lastig in te schatten." Met zekerheid zeggen dat er geen slachtoffers zijn, kan de woordvoerder ook niet "in het donkere bosgebied met mist". Onderzoek bij daglicht moet slachtoffers definitief uitsluiten.

De politie onderzoekt de explosie, meldt de woordvoerder. "Omdat het een flinke explosie is geweest, gaat de politie uit van een plaats delict", aldus de woordvoerder.

