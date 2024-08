Grote politieactie in azc, arrestatie op 'buitenlands verzoek' verricht

Tijdens een grote actie van politie en marechaussee in het asielzoekerscentrum Doggershoek in Den Helder is donderdag iemand aangehouden, bevestigt een politiewoordvoerder zaterdag na berichtgeving in De Telegraaf.

Wie er precies is opgepakt en waarvan deze persoon wordt verdacht, blijft voorlopig onduidelijk. De arrestatie vond plaats op verzoek van een buitenlandse instantie, meldt de politiewoordvoerder. Verdere details volgen waarschijnlijk na het weekend.

