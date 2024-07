Kopers nieuwbouwhuis in Drenthe overdonderd: azc onverwacht naast de deur

Verschillende huizenkopers in het Drentse Vries voelen zich bedonderd. Ze kochten in de periode oktober 2023 tot begin januari 2024 een woning in een nieuwbouwwijk. In de loop van januari kregen ze te horen dat ze buren zouden worden van een asielzoekerscentrum waar 155 mensen komen te wonen. En daar zijn ze niet blij mee.

Detmar Ruessink is een van de kopers van de nieuwbouwhuizen. Hij woont nog niet in Vries, maar verzet zich hard tegen het handelen van de gemeente. "Ik ben helemaal niet tegen de komst van de asielzoekers. Er moet een juiste plek zijn voor deze mensen. Ik ben wel tegen het handelen van deze gemeente. We hadden in het proces meegenomen moeten worden."

Toen Detmar in oktober zijn woning kocht, was al een maand bij gemeente en COA bekend dat de opvang op deze locatie zou komen. "Als ik dit voor de koop had geweten, had ik wellicht andere keuzes gemaakt en zo denken anderen er ook over."

Vitaliteitsimpuls

De gemeente Tynaarlo laat weten dat er goed nagedacht is over de locatie van het azc. Daar nemen ze vooral de 'vitaliteitsimpuls' in mee. Ze zagen in de kern een afname in vitaliteit en hopen dit door de komst van de 155 asielzoekers toe te laten nemen.