Bewoners Nijkerkerveen geschokt over mogelijk azc in de achtertuin

Het is het gesprek van de dag in Nijkerkerveen: de locatie waar enkele honderden asielzoekers gehuisvest moeten worden. Er zijn drie kandidaat-plekken, waaronder een stuk land dat volgens omwonenden totaal ongeschikt is. En het meest bijzondere is nog: sommige omwonenden zijn niet eens geïnformeerd.

Nanja Veenstra staat aan de rand van haar tuin en laat zien waar de opvang mogelijk moet komen: "Hier", wijst ze naar een weiland. "De gemeente heeft drie locaties op het oog en de 'achtertuin' van Heidi lijkt het meest geschikt. "Waarschijnlijk", voegt ze toe.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Natuur en vogels

Veenstra kreeg een brief van de gemeente waarin stond dat een deel van hun grond gebruikt gaat worden voor de opvang van asielzoekers. "Dat vind is best apart, ik dacht eerst dat het om een misverstand ging. Dit zou ik niet moeten lezen in een brief", zegt ze. "Alsof het gaat om een wegopbreking in de straat. Wij voelen ons niet serieus genomen door de gemeente. Wij zijn juist hiernaar toe gekomen om te genieten van de natuur en de vogels. Nu dreigt dat te verdwijnen."

Met de brief werd ook een plattegrond meegestuurd waarop de mogelijke locaties staan aangegeven. "Waaronder dus ook het kaartje waarop een deel van onze grond staat", laat Nanja zien. "Toen wij dat zagen waren wij echt in schok. Wij wisten toen nog helemaal van niets. Niemand had van te voren contact met ons opgenomen."

Niet eens een brief

Ook bewoners Heidi en Henk balen dat ze niet van te voren zijn geïnformeerd over de plannen. "Wij hebben niet eens een brief gekregen, wij moesten het horen van onze buren en andere buurtbewoners", zegt het stel. "Een belletje was wel het minste wat ze zouden kunnen doen."

Net als Nanja denken Heidi en Henk dat het geen geschikte plek is voor een asielzoekerscentrum. "Wij moeten straks over het terrein van het azc heen om van de weg naar ons huis te komen. Onze kinderen moeten daar ook gebruik van maken. Dat heeft wel een grote impact voor ons gezin en de buurt."

Nog niets definitief

Een van de drie locaties dus, die de gemeente nu op het oog heeft. Burgemeester Gerard Renkema wil graag benadrukken dat er nog helemaal niks besloten is. Een storm in een glas water dus? "Ik begrijp de onrust bij de omwonenden, maar ik wil mensen wel meegeven dat we aan het begin staan van het proces. In totaal gaan we 278 mensen opvangen, dat is wat er volgens de spreidingswet nodig is voor onze gemeente", vertelt Renkema verder. "We zijn nu in het stadium waarin we kijken of we dat aantal onder gaan brengen op één locatie of verdeeld over meerdere locaties."

Een van de drie locaties die de gemeente nu op het oog heeft, is de plek waar Heidi en Nanja wonen. "Het kan zijn dat we kiezen voor die locatie, het kan ook zijn dat het de andere locatie wordt. Het kan zelfs zo zijn dat we verder kijken naar meer locaties. Er is nu nog niets definitief."