Pas na zomer asielzoekers in Albergen, komst weer uitgesteld

Vanaf 2 september worden de eerste asielzoekers pas gehuisvest in het nieuwe asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen. Dat meldt de gemeente Tubbergen, waar het Twentse dorp onder valt.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de eerste bewoners eind juni of begin juli in het azc zouden komen, maar volgens Tubbergen vinden de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het beter "om de huisvesting over de zomer heen te tillen".

Verbouwing nog niet afgerond

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft het uitstel te maken met het afronden van de verbouwing van het pand. Na de zomer moet die helemaal klaar zijn, zegt hij.

Dat is zo'n twee jaar nadat het zogeheten asielhotel in Albergen voor het eerst in beeld was gekomen als opvanglocatie. Het COA kocht het hotel in augustus 2022, maar volgens Tubbergen werd de gemeente daarbij gepasseerd. Daarna volgden meerdere juridische procedures over onder meer de vergunningverlening voor het azc. Daardoor werd de komst van asielzoekers al meerdere keren uitgesteld.

ANP