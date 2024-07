Gemeenten openen razendsnel azc's, soms zonder overleg: 'Ze willen het stilhouden'

De spreidingswet lijkt onder Kabinet Schoof I van tafel te gaan, maar dat betekent niet dat gemeenten in Nederland ervoor kiezen om geen azc's te openen. Volgens onderzoek van De Telegraaf en het ANP openen meer dan veertig gemeenten binnenkort een azc.

Zo ook in Naarden in de Witte Toren, langs de A1. En dit leidt tot grote onvrede in het dorp. De gemeente Gooise Meren organiseerde dinsdagavond een bewonersbijeenkomst voor de woonwijken die in de buurt van het azc zullen liggen. Een woordvoerder van de gemeente noemde de avond "emotioneel".

Aanwezige inwoners beamen dat. "We zijn zonder enige inspraak overvallen met de komst van dit azc", vertelt iemand aan Hart van Nederland. "We kunnen er nu niks meer aan doen. De situatie was daardoor zo verhit dat er zelfs mensen zijn weggestuurd."

Op parkeerterrein slapen

Renske Merks is een petitie gestart tegen het azc in de Witte Toren. Deze is momenteel zo'n negenhonderd keer ondertekend. "We zijn erg gefrustreerd over het feit dat we gewoon niet zijn meegenomen in de besluitvorming. De kogel lijkt al door de kerk en op dat moment worden wij pas ingelicht. Ze hebben het stil willen houden om de rust te bewaren, maar dit heeft niet het gewenste effect."

Het verzwijgen van de gemeente is één, maar de locatie is volgens Renske niet geschikt: "Het gebouw is veel te klein. De asielzoekers zouden volgens de plannen op het parkeerterrein moeten slapen in een tent. Omgerekend zouden er dan vier asielzoekers per parkeervak moeten slapen. Dat is niet humaan."