Eis 12 jaar cel voor overgieten azc-medewerksters met hete olie: 'Middeleeuwse aanpak'

Het Openbaar Ministerie heeft maandag twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 44-jarige Tarek S., voor de zware mishandeling met voorbedachten rade van twee medewerksters van het asielzoekerscentrum in het Zuid-Limburgse plaatsje Sweikhuizen.

S., afkomstig uit Iran, overgoot de beide vrouwen met kokend hete olie, omdat hij net had gehoord dat hij zou worden overgeplaatst naar een ander azc. Daar was hij naar eigen zeggen boos over. De slachtoffers liepen zeer ernstige brandwonden op.

Olie

Het incident deed zich voor op 27 januari 2022. S. had in aanloop naar die datum vijf flessen zonnebloem- en frituurolie gekocht. Op de bewuste dag verhitte hij de olie in twee pannen, in de keuken van het azc op de derde verdieping.

Vervolgens liet hij het brandalarm afgaan door rook te veroorzaken met een aangestoken tissue. Een van de slachtoffers liep de trap op om te kijken wat er aan de hand was. S. gooide de hete olie over haar heen. Op het gegil kwam het tweede slachtoffer af; haar trof vervolgens hetzelfde lot.

'Middeleeuwse aanpak'

"Verschrikkelijk", aldus het OM in de onderbouwing van de strafeis. "Een soort middeleeuwse aanpak, door iemand te verminken, voor het leven te tekenen." S. zegt spijt te hebben, maar dat gelooft justitie niet.

Bij de rechtbank in Maastricht eiste het OM in de zomer van 2023 zeven jaar cel. De rechtbank vond dat gezien de gruwelijkheid van de feiten volstrekt onvoldoende en legde twaalf jaar op. S. tekende hoger beroep aan tegen dat vonnis, omdat hij de straf te hoog vindt en meent dat er geen sprake is geweest van een vooropgezet plan. Het gerechtshof in Den Bosch boog zich maandag over de zaak.

Vooropgezet plan?

Volgens justitie heeft S. wel degelijk een plan uitgevoerd en is hij stap voor stap tot zijn daad gekomen. De aanklager betoogde dat deze veel weg heeft van "een aanslag, met als doel wraak en vergelding".

Een van de slachtoffers sprak S. op de zitting van het hof rechtstreeks toe in een emotionele verklaring. "Ik zal alles doen om te voorkomen dat u strafvermindering krijgt", aldus de vrouw, "daarom ben ik hier vandaag."

Politiek vluchteling

S. kwam in 2015 naar Nederland, als politiek vluchteling. Diverse asielprocedures liepen op niets uit. Volgens zijn advocaat is zijn leven "een aaneenschakeling van teleurstelling en gevaar" en is er op de bewuste dag "iets bij hem geknapt". Door de strafzaak zijn zijn kansen op een verblijfsvergunning definitief verkeken.

Het hof doet uitspraak op 5 augustus.

