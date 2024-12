Al ruim 200 tips binnen bij politie over explosie Tarwekamp

Er zijn ruim 200 tips over de explosie aan de Haagse Tarwekamp binnengekomen bij de politie. Dat bevestigt een woordvoerder woensdagmiddag aan Hart van Nederland. De tips zijn binnengekomen na een oproep in het programma Opsporing Verzocht, waarin informatie werd vrijgegeven over gezochte auto's en het mogelijke doelwit van de explosie.

Op de vrijgegeven voorbeeldfoto's in het NPO-programma waren een donkerblauwe Toyota Yaris en champagnekleurige Kia Ceed station te zien, beide van de modellen die in 2009 op de markt zijn gekomen. Ook werd bekendgemaakt dat de explosie mogelijk gericht was tegen de in het pand aanwezige bruidsmodewinkel en dat drie aangehouden verdachten allemaal mannelijk zijn.

Wie weet meer?

Meer tips blijven altijd welkom. De politie stelt dat "ieder beetje informatie nog van groot belang" kan zijn. "Is u die ochtend van 7 december, of de dagen er voor, iets of iemand opgevallen in de omgeving van de Tarwekamp? Weet of vermoedt u iets over de explosie, mogelijk in relatie tot de bruidsmodewinkel? Laat ook dan alstublieft van u horen", schreven ze dinsdagavond in een bericht.

Contact opnemen voor tips of het delen van camerabeelden met de recherche kan via de opsporingstiplijn 0800 - 6070, anoniem via 0800 - 7000 en via het Team Nationale Inlichtingen: 088 - 661 77 34.