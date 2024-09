Explosie veroorzaakt brand in Rotterdamse portiekflat, bewoners kunnen niet terug

Bewoners van veertien woningen aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam kunnen voorlopig niet naar huis na een felle brand, veroorzaakt door een explosie op de bovenste verdieping. Twee omwonenden zijn met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente zorgt voor opvang en kijkt of er tijdelijke huisvesting nodig is.

De politie vermoedt dat de explosie opzettelijk is veroorzaakt. Een dader zou het pand zijn binnengedrongen en een explosief hebben laten afgaan. Volgens de politie was de voordeur van het portiek ingetrapt en ontstond de brand kort na de explosie.

De dader, een man in donkere kleding, werd na de ontploffing gezien terwijl hij richting de Beukelsweg rende. De politie is nog op zoek naar hem.

In juli 2023 waren er twee ontploffingen in dezelfde straat, maar volgens een woordvoerder van de politie is het "onwaarschijnlijk" dat deze incidenten met elkaar te maken hebben. De getroffen panden liggen namelijk op grote afstand van elkaar.

Het motief achter de explosie is nog onduidelijk.

Terugkerend geweld

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak zijn zorgen uit over het terugkerende geweld in de stad. "Het is zeer ernstig dat bewoners ’s nachts worden opgeschrikt en hun huis moeten ontvluchten", aldus Aboutaleb. De gemeente zorgt voor de getroffen bewoners en de burgemeester heeft vertrouwen in een snelle arrestatie van de dader.

Hart van Nederland/ANP