Explosie bij woning waar vrouw en baby aanwezig zijn in Rotterdam

Bij een woning in Rotterdam is zondagavond een fles met brandstof geëxplodeerd. In de galerijflat waren op het moment van de explosie een vrouw en een baby aanwezig, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Bij de knal raakte de deur zwartgeblakerd. Niemand raakte gewond. Bij de woning aan de Aalsdijk is een gesmolten flesje gevonden, waar mogelijk brandbare vloeistof in heeft gezeten.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie roept getuigen op zich te melden.