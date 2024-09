Explosie en beschietingen bij woning Uden: gemeente treft maatregelen

Rond een woning in het Brabantse Uden worden de komende tijd "zichtbare en onzichtbare" maatregelen genomen. Het huis aan het Jonkerveld werd in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Vorig weekend was er bij dezelfde woning al een explosie.

Op de site van de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, laat burgemeester Hans van der Pas weten dat hij enorm geschrokken is. "Zeker omdat dit niet het eerste incident is bij deze woning. Uiteraard tolereren we zulk gedrag niet. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in hun woning en buurt." De gemeente meldt niet welke maatregelen er worden genomen.

Volgens de politie werd de woning rond 04.45 uur meerdere keren beschoten. Er was niemand in de woning, dus vielen er geen gewonden.

