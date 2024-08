Bebloede kinderen na explosie in tuin Nieuw-Roden

In Nieuw-Roden heeft vrijdagavond een explosie plaatsgevonden. Het incident vond plaats in de tuin van een woning in het Drentse dorp. Bij de explosie zijn twee kinderen ernstig gewond geraakt.

Volgens een correspondent ter plaatse hoorde een buurman een forse knal, waarna hij ging kijken wat er precies was gebeurd. Bij de desbetreffende woning trof de man twee kinderen van een Duits gezin met bebloede gezichtjes aan.

Fles bio-ethanol

De man besloot direct de hulpdiensten in te schakelen. Politie, ambulances en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse. De kinderen zijn onder begeleiding van de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie heeft een fles bio-ethanol in beslag genomen.