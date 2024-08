Ontploffing in huis Brabants dorp: man raakt gewond en woning flink beschadigd

In het Brabantse dorp Lepelstraat is donderdagmiddag een man gewond geraakt door een explosie in een woning. De ontploffing was rond 13.30 uur in een appartement aan het Vossepad.

De man is vermoedelijk de bewoner van de woning, aldus een politiewoordvoerder. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Door de knal raakte het appartement flink beschadigd. De ruiten liggen eruit en ook het dak is beschadigd. Er wordt nog gekeken naar de schade aan omliggende woningen door de explosie. De politie onderzoekt hoe de ontploffing heeft kunnen gebeuren.

