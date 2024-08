Voordeur aan diggelen na explosie bij woning in Venlo, verdachte op de vlucht

In de nacht van zaterdag op zondag is in Venlo een explosief afgegaan bij een woning aan de Malherbestraat in het stadsdeel Blerick. Volgens de politie heeft de explosie aanzienlijke schade veroorzaakt aan de voordeur van het pand. Ondanks de hevige knal raakte er niemand gewond.

Rond 05.30 uur, vlak na het horen van de explosie, zagen getuigen een man met een hoodie die in onbekende richting wegvluchtte. De politie is op zoek naar meer getuigen en camerabeelden om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de explosie.

Het onderzoek naar het incident is in volle gang.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP